Gunstig gelegen in de restaurants, stranden van de stad Khao Lak, is Casa de La Flora Hotel een zeer geschikte plek om een pauze te nemen van uw drukke dagen. De opwinding van het stadscentrum ligt op slechts 5 km afstand. Ook gemakkelijk te bereiken zijn Lampi Waterval, Armani Suits International, Mark One Tailor. Casa de La Flora Hotel biedt hotelgasten superieure service en een breed scala aan voorzieningen en doet er alles aan om ervoor te zorgen dat uw verblijf zo comfortabel mogelijk is. Dit hotel biedt tal van on-site faciliteiten om zelfs de meest veeleisende gast tevreden te stellen. Stap binnen in een van de 36 uitnodigende kamers en ontsnap aan de stress van de dag met een breed scala aan voorzieningen, zoals een lcd-tv/plasmascherm, internettoegang - draadloos, privézwembad, internettoegang - draadloos (gratis), airconditioning die kan worden gevonden in sommige kamers. Of u nu een fitnessliefhebber bent of gewoon op zoek bent naar een manier om te ontspannen na een zware dag, u zult worden vermaakt door eersteklas recreatieve faciliteiten zoals hot tub, privéstrand, fitnesscentrum, sauna, buitenzwembad. Met een ideale locatie en bijpassende faciliteiten, is Casa de La Flora Hotel op vele manieren een schot in de roos.

Voorzieningen / functies RESTAURANT - La Aranya Restaurant

SPA - Spa La Casa

POOL BAR

FITNESS

LIBRARY

IN-ROOM Services:

Villa host's service - available for guest who stay in Beachfront Pool Villa and Beachfront Suite Pool Villa

Complimentary mini-bar replenished daily

Wi-Fi internet access

A selection of pillows

King-size bed

Evening turndown service

Espresso machine

