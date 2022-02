Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Les demandes de réservation vous mettent en contact direct avec Hôtel Casa de La Flora de manière prioritaire, et Hôtel Casa de La Flora percevra directement le paiement de votre part.

Bien placé dans le quartier des restaurants et des plages de la ville de Khao Lak, l'hôtel Casa de La Flora est l'endroit le plus propice pour faire une pause après vos journées bien remplies. L'effervescence du centre-ville n'est qu'à 5 km. Egalement à proximité se trouvent Cascade de Lampi, Armani Suits International, Mark One Tailor. Offrant aux clients de l'hôtel des services de qualité supérieure et une large gamme d'équipements, l'hôtel Casa de La Flora s'engage à faire en sorte que votre séjour soit aussi confortable que possible. Cet hôtel propose de nombreuses installations sur place pour satisfaire même les clients les plus exigeants. Entrez dans l'une des 36 chambres accueillantes et évadez-vous du stress de la journée avec une large gamme d'équipements tels que la télévision à écran LCD/plasma, l'accès Internet - sans fil, piscine privée, accès Internet - sans fil (gratuit), la climatisation qui peut être trouvée dans certaines chambres. Que vous soyez un accro de la gym ou que vous cherchiez simplement un moyen de vous détendre après une longue journée, vous pourrez profiter de superbes équipements de loisirs tels que bain à remous, plage privée, centre de fitness, sauna, piscine extérieure. Avec un emplacement idéal et des installations à la hauteur, l'hôtel Casa de La Flora est parfait à bien des égards.

Commodités / caractéristiques RESTAURANT - La Aranya Restaurant

SPA - Spa La Casa

POOL BAR

FITNESS

LIBRARY

IN-ROOM Services:

Villa host's service - available for guest who stay in Beachfront Pool Villa and Beachfront Suite Pool Villa

Complimentary mini-bar replenished daily

Wi-Fi internet access

A selection of pillows

King-size bed

Evening turndown service

Espresso machine

AFFICHER TOUS LES HTELS SANDBOX Recherchez parmi les 190+ hôtels SANDBOX