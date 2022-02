Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Das Casa de La Flora Hotel befindet sich in der Gegend mit Restaurants und Stränden von Khao Lak und ist ideal, um einen anstrengenden Tag ausklingen zu lassen. Das aufregende Stadtzentrum ist nur 5 km entfernt. Einfach zu erreichen sind auch Lampi Wasserfall, Armani Suits International, Mark One Tailor. Das Casa de La Flora Hotel hat sich mit seinem herausragenden Service und einer breiten Palette an Einrichtungen dazu verpflichtet, Ihnen den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu machen. Dieses Hotel bietet zahlreiche Einrichtungen vor Ort, um selbst den anspruchsvollsten Gast zufrieden zu stellen. Betreten Sie eines der 36 einladenden Zimmer und entfliehen Sie dem stressigen Alltag mit einer Reihe von Ausstattungen wie LCD-/Plasma-Fernseher, WLAN-Internetzugang, Privatpool, WLAN-Internetzugang (kostenlos), Klimaanlage. in einigen Zimmern. Egal ob Sie ein Fitness-Liebhaber sind oder nach einem langen Tag einfach nur abschalten wollen: Die erstklassigen Freizeiteinrichtungen, wie beispielsweise Whirlpool, Privatstrand, Fitnesscenter, Sauna, Außenpool usw. werden Ihnen gefallen. Mit einer idealen Lage und entsprechenden Einrichtungen trifft das Casa de La Flora Hotel in vielerlei Hinsicht genau das Richtige.

Ausstattung / Ausstattung RESTAURANT - La Aranya Restaurant

SPA - Spa La Casa

POOL BAR

FITNESS

LIBRARY

IN-ROOM Services:

Villa host's service - available for guest who stay in Beachfront Pool Villa and Beachfront Suite Pool Villa

Complimentary mini-bar replenished daily

Wi-Fi internet access

A selection of pillows

King-size bed

Evening turndown service

Espresso machine

