カサデラフローラホテルは、カオラック市のレストラン、ビーチエリアに位置し、忙しい日々から休憩するのに最も便利な場所です。市内中心部の興奮はわずか5キロの距離です。ランピ滝、アルマーニスーツインターナショナル、マークワンテーラーも簡単にアクセスできます。カサデラフローラホテルは、ホテルのゲストに優れたサービスと幅広いアメニティを提供し、可能な限り快適な滞在をお約束します。このホテルには、最も目の肥えたゲストでも満足できる数多くの施設があります。 36の居心地の良い部屋の1つに足を踏み入れ、テレビLCD /プラズマスクリーン、インターネットアクセス-ワイヤレス、プライベートプール、インターネットアクセス-ワイヤレス(無料)、エアコンなどの幅広い設備で、その日のストレスから逃れましょう。一部の部屋で。あなたがフィットネス愛好家であろうと、忙しい一日の後にリラックスする方法を探しているだけであろうと、あなたはホットタブ、プライベートビーチ、フィットネスセンター、サウナ、屋外プールなどのトップクラスのレクリエーション施設で楽しまれます。カサデラフローラホテルは、理想的なロケーションと設備を備えており、さまざまな点で人気があります。

アメニティ/機能 RESTAURANT - La Aranya Restaurant

SPA - Spa La Casa

POOL BAR

FITNESS

LIBRARY

IN-ROOM Services:

Villa host's service - available for guest who stay in Beachfront Pool Villa and Beachfront Suite Pool Villa

Complimentary mini-bar replenished daily

Wi-Fi internet access

A selection of pillows

King-size bed

Evening turndown service

Espresso machine

