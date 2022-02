Bhu Nga Thani Resort & Spa - Krabi Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Kamers All of the following packages include the required tests, and transport.

Gelegen aan Krabi's Railay Beach, kunnen reizigers die een kamer boeken in Bhu Nga Thani Resort & Spa gewoon ontspannen zonder de drukte die aanwezig lijkt te zijn in elke andere badplaats. De accommodatie kan worden bereikt in 45 minuten rijden vanaf de luchthaven, of u kunt met de boot vanuit Phuket aankomen. Gasten zullen zeker een breed scala aan watersporten hebben om uit te kiezen, maar een andere populaire hoogtepuntactiviteit is rotsklimmen op Railay. Bhu Nga Thani Resort & Spa kan helpen bij het organiseren van deze en andere activiteiten, waaronder een cruise bij zonsondergang, eilandhoppen, snorkelen en jungletochten. De eigen eetgelegenheid is open om gasten meer flexibiliteit te bieden tijdens hun vakantie, en vele andere eetgelegenheden bevinden zich op loopafstand van het resort. Verblijf op het meest ontwikkelde strand in Krabi terwijl u de broodnodige ontsnapping krijgt wanneer u kiest voor Bhu Nga Thani Resort & Spa.

TOON ALLE SANDBOX-HOTELS Doorzoek alle 190+ SANDBOX-hotels

Score 0.0 /5 onbeoordeeld Gebaseerd op 0 beoordelingen Beoordeling 0 Uitstekend 0 Zeer goed 0 Gemiddelde 0 Arm 0 Vreselijk Bhu Nga Thani Resort & Spa , dan zouden het hotel en onze kijkers het zeer op prijs stellen als u een gedetailleerde recensie achterlaat. LAAT REVIEW ACHTER VOOR Bhu Nga Thani Resort & Spa ZIE ALLE REVIEWS Als u te gast was bij, dan zouden het hotel en onze kijkers het zeer op prijs stellen als u een gedetailleerde recensie achterlaat.