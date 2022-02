ブガータニリゾート＆スパ - Krabi Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

部屋 All of the following packages include the required tests, and transport.

クラビのライレイビーチに位置するブガータニリゾート&スパに宿泊する旅行者は、他のすべてのビーチタウンにいるように見える人ごみがなくても、簡単にリラックスできます。空港から車で45分でアクセスできます。プーケットからボートで到着する場合もあります。ゲストは確かに幅広いウォータースポーツから選ぶことができますが、もう1つの人気のハイライトアクティビティはライレイでのロッククライミングです。ブガータニリゾート&スパでは、サンセットクルーズ、アイランドホッピング、シュノーケリング、ジャングルトレッキングなど、これらのアクティビティやその他のアクティビティを手配できます。敷地内のダイニング施設は、ゲストが休暇をより柔軟に行えるようにオープンしており、他の多くの飲食店がリゾートから徒歩圏内にあります。ブガータニリゾート&スパを選ぶときは、必要な脱出をしながら、クラビで最も発達したビーチに滞在してください。

