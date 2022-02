Bhu Nga Thani Resort & Spa - Krabi Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Räume All of the following packages include the required tests, and transport.

Am Railay Beach in Krabi gelegen, können Reisende, die im Bhu Nga Thani Resort & Spa übernachten, einfach entspannen, ohne die Menschenmassen, die in jeder anderen Strandstadt vorhanden zu sein scheinen. Die Unterkunft ist in 45 Fahrminuten vom Flughafen erreichbar oder Sie können mit dem Boot von Phuket aus anreisen. Die Gäste haben sicherlich eine große Auswahl an Wassersportarten, aber ein weiteres beliebtes Highlight ist das Klettern auf Railay. Das Bhu Nga Thani Resort & Spa kann Ihnen bei der Organisation dieser und anderer Aktivitäten helfen, darunter eine Bootsfahrt bei Sonnenuntergang, Inselhüpfen, Schnorcheln und Dschungeltrekking. Das hoteleigene Restaurant ist geöffnet, um den Gästen mehr Flexibilität in ihrem Urlaub zu ermöglichen, und viele andere Restaurants befinden sich nur wenige Gehminuten vom Resort entfernt. Übernachten Sie am am weitesten entwickelten Strand in Krabi und erhalten Sie den dringend benötigten Zufluchtsort, wenn Sie sich für das Bhu Nga Thani Resort & Spa entscheiden.

ALLE SANDBOX-HOTELS ANZEIGEN Durchsuchen Sie alle 190+ SANDBOX-Hotels

Ergebnis 0.0 /5 Nicht bewertet Beyogen auf 0 Bewertungen Bewertung 0 Ausgezeichnet 0 Sehr gut 0 Durchschnittlich 0 Arm 0 Schrecklich Bhu Nga Thani Resort & Spa , würden sich das Hotel und unsere Zuschauer sehr freuen, wenn Sie eine ausführliche Bewertung abgeben würden. ÜBERPRÜFUNG FÜR Bhu Nga Thani Resort & Spa SIEHE ALLE BEWERTUNGEN Wenn Sie ein Gast bei, würden sich das Hotel und unsere Zuschauer sehr freuen, wenn Sie eine ausführliche Bewertung abgeben würden.