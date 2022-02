บุหงาธานี รีสอร์ท แอนด์ สปา - Krabi Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

ตั้งอยู่บนหาดไร่เลย์ของกระบี่ นักเดินทางที่เข้าพักกับบุหงาธานี รีสอร์ท แอนด์ สปา สามารถพักผ่อนได้สบายๆ โดยไม่มีผู้คนพลุกพล่านเหมือนอยู่ในเมืองชายหาดอื่นๆ ที่พักอยู่ห่างจากสนามบินโดยใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ 45 นาที หรืออาจเดินทางมาโดยเรือจากภูเก็ตโดยทางเรือ แขกผู้เข้าพักจะมีกีฬาทางน้ำให้เลือกมากมาย แต่กิจกรรมยอดนิยมอีกอย่างหนึ่งคือการปีนหน้าผาบนไร่เลย์ บุหงาธานี รีสอร์ท แอนด์ สปาสามารถช่วยจัดกิจกรรมเหล่านี้และอื่น ๆ รวมถึงการล่องเรือชมพระอาทิตย์ตก เที่ยวเกาะ ดำน้ำตื้น และเดินป่า ร้านอาหารในสถานที่เปิดให้บริการเพื่อให้แขกมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการพักผ่อน และมีร้านอาหารอื่นๆ มากมายอยู่ห่างจากรีสอร์ทในระยะที่สามารถเดินไปถึงได้ พักบนชายหาดที่พัฒนามากที่สุดในกระบี่ พร้อมหลีกหนีจากความวุ่นวายเมื่อคุณเลือก บุหงาธานี รีสอร์ท แอนด์ สปา

