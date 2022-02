Peace Laguna Resort - Krabi Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire. Dit hotel heeft 44 recente boekingsverzoeken ontvangen. haast je!

Boekingsverzoeken brengen u op een geprioriteerde manier direct contact met de Peace Laguna Resort Peace Laguna Resort zal de betaling rechtstreeks van u innen.

Hotel Refund Policy Please check your mail box, junk mail or spam mail for our reply or confirmation email. No cancellation 24 hrs prior to arrival. Late cancellation charge of 100% of the total amount. For any refunds it is subject to transaction fee and currency exchange. Payment by OMISE payment link system- a secured way of paying online.

Kamers All of the following packages include the required tests, and transport. SPECIALE AANBIEDINGEN KLIK OP VERZOEK OM TE ZIEN Maximaal 2 Adults Standard Room - Krabi Airport 36 m² ฿4,900 - 1st Day Test & Go ฿4,900 - 5th Day Test & Go RESERVERING AANVRAGEN SNEL AANVRAAG (2 KLIKKEN) BOOKMARK Kenmerken 7-Elf Aankoop

Balkon

Bad

Koffiezetapparaat

Internationale kanalen

Internet - wifi

Kleine aanbetaling

Vegetarische maaltijden

Werkruimte SPECIALE AANBIEDINGEN KLIK OP VERZOEK OM TE ZIEN Maximaal 2 Adults Standard Room - Phuket Airport 36 m² ฿18,100 - 7 Day Sandbox ฿7,400 - 1st Day Test & Go ฿7,400 - 5th Day Test & Go RESERVERING AANVRAGEN SNEL AANVRAAG (2 KLIKKEN) BOOKMARK Kenmerken 7-Elf Aankoop

Balkon

Bad

Koffiezetapparaat

Internationale kanalen

Internet - wifi

Ongetrouwde stellen

Kleine aanbetaling

Kleine vergoedingen voor kinderen

Vegetarische maaltijden

Werkruimte SPECIALE AANBIEDINGEN KLIK OP VERZOEK OM TE ZIEN Maximaal 2 Adults, 2 Children, 1 Infant Superior Room - Krabi Airport 50 m² ฿5,500 - 1st Day Test & Go ฿5,500 - 5th Day Test & Go RESERVERING AANVRAGEN SNEL AANVRAAG (2 KLIKKEN) BOOKMARK Kenmerken 7-Elf Aankoop

Balkon

Bad

Koffiezetapparaat

Aansluitende Kamer

Internationale kanalen

Internet - wifi

Ongetrouwde stellen

Kleine aanbetaling

Kleine vergoedingen voor kinderen

Vegetarische maaltijden

Werkruimte SPECIALE AANBIEDINGEN KLIK OP VERZOEK OM TE ZIEN Maximaal 2 Adults, 2 Children, 1 Infant Superior Room - Phuket Airport 50 m² ฿21,700 - 7 Day Sandbox ฿8,000 - 1st Day Test & Go ฿8,000 - 5th Day Test & Go RESERVERING AANVRAGEN SNEL AANVRAAG (2 KLIKKEN) BOOKMARK Kenmerken 7-Elf Aankoop

Balkon

Bad

Koffiezetapparaat

Aansluitende Kamer

Internationale kanalen

Internet - wifi

Ongetrouwde stellen

Kleine aanbetaling

Kleine vergoedingen voor kinderen

Vegetarische maaltijden

Werkruimte SPECIALE AANBIEDINGEN KLIK OP VERZOEK OM TE ZIEN Maximaal 2 Adults, 2 Children, 1 Infant Superior Cottage - Phuket Airport 60 m² ฿25,900 - 7 Day Sandbox ฿8,700 - 1st Day Test & Go ฿8,700 - 5th Day Test & Go RESERVERING AANVRAGEN SNEL AANVRAAG (2 KLIKKEN) BOOKMARK Kenmerken 7-Elf Aankoop

Balkon

Bad

Koffiezetapparaat

Aansluitende Kamer

Internationale kanalen

Internet - wifi

Ongetrouwde stellen

Kleine aanbetaling

Kleine vergoedingen voor kinderen

Vegetarische maaltijden

Werkruimte SPECIALE AANBIEDINGEN KLIK OP VERZOEK OM TE ZIEN Maximaal 2 Adults, 2 Children, 1 Infant Superior Cottage - Krabi Airport 60 m² ฿6,200 - 1st Day Test & Go ฿6,200 - 5th Day Test & Go RESERVERING AANVRAGEN SNEL AANVRAAG (2 KLIKKEN) BOOKMARK Kenmerken 7-Elf Aankoop

Balkon

Bad

Koffiezetapparaat

Aansluitende Kamer

Internationale kanalen

Internet - wifi

Ongetrouwde stellen

Kleine aanbetaling

Kleine vergoedingen voor kinderen

Vegetarische maaltijden

Werkruimte SPECIALE AANBIEDINGEN KLIK OP VERZOEK OM TE ZIEN Maximaal 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Deluxe Cottage - Phuket Airport 70 m² ฿28,900 - 7 Day Sandbox ฿-1 - 5 Day Test & Go ฿9,200 - 1st Day Test & Go ฿9,200 - 5th Day Test & Go RESERVERING AANVRAGEN SNEL AANVRAAG (2 KLIKKEN) BOOKMARK Kenmerken 7-Elf Aankoop

Balkon

Bad

Koffiezetapparaat

Internationale kanalen

Internet - wifi

Ongetrouwde stellen

Kleine aanbetaling

Kleine vergoedingen voor kinderen

Vegetarische maaltijden

Werkruimte SPECIALE AANBIEDINGEN KLIK OP VERZOEK OM TE ZIEN Maximaal 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Deluxe Cottage - Krabi Airport 70 m² ฿6,700 - 1st Day Test & Go ฿6,700 - 5th Day Test & Go RESERVERING AANVRAGEN SNEL AANVRAAG (2 KLIKKEN) BOOKMARK Kenmerken 7-Elf Aankoop

Balkon

Bad

Koffiezetapparaat

Internationale kanalen

Internet - wifi

Ongetrouwde stellen

Kleine aanbetaling

Kleine vergoedingen voor kinderen

Vegetarische maaltijden

Werkruimte SPECIALE AANBIEDINGEN KLIK OP VERZOEK OM TE ZIEN Maximaal 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Private Cottage - Krabi Airport 75 m² ฿7,200 - 1st Day Test & Go ฿7,200 - 5th Day Test & Go RESERVERING AANVRAGEN SNEL AANVRAAG (2 KLIKKEN) BOOKMARK Kenmerken 7-Elf Aankoop

Balkon

Bad

Koffiezetapparaat

Aansluitende Kamer

Internationale kanalen

Internet - wifi

Ongetrouwde stellen

Kleine aanbetaling

Kleine vergoedingen voor kinderen

Vegetarische maaltijden

Werkruimte SPECIALE AANBIEDINGEN KLIK OP VERZOEK OM TE ZIEN Maximaal 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Private Cottage - Phuket Airport 75 m² ฿31,900 - 7 Day Sandbox ฿9,700 - 1st Day Test & Go ฿9,700 - 5th Day Test & Go RESERVERING AANVRAGEN SNEL AANVRAAG (2 KLIKKEN) BOOKMARK Kenmerken 7-Elf Aankoop

Balkon

Bad

Koffiezetapparaat

Aansluitende Kamer

Internationale kanalen

Internet - wifi

Ongetrouwde stellen

Kleine aanbetaling

Kleine vergoedingen voor kinderen

Vegetarische maaltijden

Werkruimte

Peace Laguna Resort is trots op het aanbieden van accommodatie die gebruik maakt van de harmonie van de natuur om uw onvergetelijke reis naar Krabi compleet te maken. Er zijn in totaal 149 kamers en huisjes, elk gelegen naast een rustig meer met een prachtig uitzicht. Elke kamer is vervaardigd volgens de hoogste normen met hoogwaardige materialen, waaronder natuurlijke teakhouten vloeren en natuurlijke stoffen. Op het terrein zijn drie zwembaden, een kindergedeelte en een restaurant dat de hele dag geopend is, waar Thaise en internationale gerechten worden geserveerd. Geen reis naar Krabi zou compleet zijn zonder ten minste één duiktrip, en lessen kunnen worden geregeld in de duikwinkel van het resort. Om door te gaan met uw reservering bij Peace Laguna Resort, dient u uw aankomst- en vertrekdatum in ons beveiligde online formulier in te vullen.

Voorzieningen / functies 3 pools with kids pool

2 outlets - Rice an Spice and Lagoon Restaurant

wifi

Lobby Bar

Ballroom and meeting rooms

Maya Spa

Kids corner and playground

24 hrs reception

24 hrs security

Tour and Transfer counter

Library

