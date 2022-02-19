Бху Нга Тани Резорт и Спа - Krabi Sandbox Hotel

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Расположенный на пляже Рейли в Краби, путешественники, останавливающиеся в курортном спа-отеле Bhu Nga Thani, могут просто расслабиться без толпы, которая, кажется, присутствует в любом другом пляжном городке. До отеля можно добраться за 45 минут езды от аэропорта, или гости могут прибыть на лодке с Пхукета. У гостей, безусловно, будет широкий выбор водных видов спорта на выбор, но еще одним популярным занятием является скалолазание на Рейли. Курортный спа-отель Bhu Nga Thani может помочь организовать эти и другие мероприятия, включая круиз на закате, прогулки по островам, сноркелинг и походы в джунгли. Ресторан на территории отеля открыт для обеспечения большей гибкости в отпуске. Многие другие кафе расположены в нескольких минутах ходьбы от курорта. Остановитесь на самом развитом пляже Краби и получите столь необходимый отдых, выбрав Bhu Nga Thani Resort & Spa.