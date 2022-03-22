PHUKET TEST & GO

ケープシエナグルメホテル＆ヴィラズ - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.4

3640レビューによる評価
更新日 March 22, 2022
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最大 1 Adult, 1 Child, 1 Infant
シービュースタジオ 40
฿19,600 - 7 Day Sandbox
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  • セブン-イレブン購入
  • バルコニー
  • バルコニー（フルアクセス）
  • フィットネスを許可
  • ハラールフードオプション
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  • インターネット-Wifi
  • リビングルーム
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  • 屋外施設
  • 少額の預金
  • スイミングプール
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  • 作業スペース
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最大 1 Adult, 1 Child, 1 Infant
シービューデラックス 40
฿23,100 - 7 Day Sandbox
฿4,800 - 1 Day Test & Go
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特徴

  • セブン-イレブン購入
  • バルコニー
  • バルコニー（フルアクセス）
  • フィットネスを許可
  • ハラールフードオプション
  • 国際チャンネル
  • インターネット-Wifi
  • リビングルーム
  • 少額の預金
  • スイミングプール
  • ベジタリアンミール
  • 作業スペース

ケープシエナグルメホテル＆ヴィラズは、スタイリッシュでシックなオールシービューリゾートです。アンダマン海を見下ろすこの超モダンなビーチホテルで、広大なレイアウトと設備を体験してください。プーケットのミリオネアマイルの始まりに位置するこのホテルは、ビーチまで徒歩わずか5分です。豊富なウォータースポーツ、ゴルフコース、レストラン、バーがすぐ近くにあります。ホテルのほぼすべての部分から海の素晴らしい景色を眺めることができます。 146室のエレガントな客室すべてから、スカイバーや輝くプールまで、アンダマン海のそよ風が流れています。ビジネス旅行者は完全に機能する会議室を利用でき、すべてのゲストはリーズナブルな料金でより長い休暇を過ごすことができます。この大人が好むリゾートには子供向けのアクティビティはなく、12歳未満のゲストはお勧めしません。プロフェッショナルレベルで究極の喜びを求める方には、ケープシエナグルメホテル＆ヴィラズがリストのトップにあります。

アメニティ/機能

  • 40% Spa Discount
  • Stay 3 nights get free resort credit THB 300
  • Stay 5 nights get free resort credit THB 500
  • Stay 7 nights get free resort credit THB 700
  • Free Paarking
  • バレーパーキングサービス
  • ウェルカムドリンク＆冷たいおしぼり
  • 室内シャンプー、シャワーゲット、ローションからお選びいただけます
  • ターンダウンサービス
  • 2プール
  • 4レストラン
  • 2バー
  • Gym
  • Spa
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住所/地図

18/40 Moo 6, Nakalay Road, Amphur Kathu, Kamala, Phuket, Thailand, 83150

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