ケープシエナグルメホテル＆ヴィラズ - Phuket Sandbox Hotel

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部屋
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最大 1 Adult, 1 Child, 1 Infant
シービュースタジオ 40m²
฿19,600 - 7 Day Sandbox
฿4,300 - 1 Day Test & Go
予約をリクエストする
ファストリクエスト（2クリック）
特徴
- セブン-イレブン購入
- バルコニー
- バルコニー（フルアクセス）
- フィットネスを許可
- ハラールフードオプション
- 国際チャンネル
- インターネット-Wifi
- リビングルーム
- 未婚のカップル
- 屋外施設
- 少額の預金
- スイミングプール
- ベジタリアンミール
- 作業スペース
最大 1 Adult, 1 Child, 1 Infant
シービューデラックス 40m²
฿23,100 - 7 Day Sandbox
฿4,800 - 1 Day Test & Go
予約をリクエストする
ファストリクエスト（2クリック）
特徴
- セブン-イレブン購入
- バルコニー
- バルコニー（フルアクセス）
- フィットネスを許可
- ハラールフードオプション
- 国際チャンネル
- インターネット-Wifi
- リビングルーム
- 少額の預金
- スイミングプール
- ベジタリアンミール
- 作業スペース
ケープシエナグルメホテル＆ヴィラズは、スタイリッシュでシックなオールシービューリゾートです。アンダマン海を見下ろすこの超モダンなビーチホテルで、広大なレイアウトと設備を体験してください。プーケットのミリオネアマイルの始まりに位置するこのホテルは、ビーチまで徒歩わずか5分です。豊富なウォータースポーツ、ゴルフコース、レストラン、バーがすぐ近くにあります。ホテルのほぼすべての部分から海の素晴らしい景色を眺めることができます。 146室のエレガントな客室すべてから、スカイバーや輝くプールまで、アンダマン海のそよ風が流れています。ビジネス旅行者は完全に機能する会議室を利用でき、すべてのゲストはリーズナブルな料金でより長い休暇を過ごすことができます。この大人が好むリゾートには子供向けのアクティビティはなく、12歳未満のゲストはお勧めしません。プロフェッショナルレベルで究極の喜びを求める方には、ケープシエナグルメホテル＆ヴィラズがリストのトップにあります。
アメニティ/機能
- 40% Spa Discount
- Stay 3 nights get free resort credit THB 300
- Stay 5 nights get free resort credit THB 500
- Stay 7 nights get free resort credit THB 700
- Free Paarking
- バレーパーキングサービス
- ウェルカムドリンク＆冷たいおしぼり
- 室内シャンプー、シャワーゲット、ローションからお選びいただけます
- ターンダウンサービス
- 2プール
- 4レストラン
- 2バー
- Gym
- Spa
ケープシエナグルメホテル＆ヴィラズ
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