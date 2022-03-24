SAMUI (SHA+) TEST & GO

サンティヤコパンガンリゾート＆スパ - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Samui (SHA+)
8.9

1288レビューによる評価
更新日 March 24, 2022
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パンガン島で最も手付かずのビーチの1つにあるこの高級リゾートは、完全な王族のような気分にさせてくれます。サンティヤコパンガンリゾート＆スパはトンナイパンビーチの近くにあり、リゾートのゲスト専用のビーチの人里離れたエリアへのプライベートアクセスをお楽しみいただけます。リゾートの人里離れた場所は、豪華なロマンチックな休暇に非常に望ましいです。サムイ島からリゾートのスピードボートに乗って30分後、さわやかなウェルカムドリンクを提供する専任スタッフのチームがお迎えします。見事なタイスタイルのチーク材のヴィラからは、向こうの海とビーチフロントのスイミングプールの素晴らしい景色を眺めることができます。すべての客室は見事な丘の中腹にあり、リゾートのすべてのゲストがリクエストに応じて利用できる24時間の木製カーサービスを提供しています。

アメニティ/機能

  • Santhiya's Transfer, 2 Swimming Pools, Mahkok Shop, Wooden car service, Fitness Center and Spa.
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住所/地図

22/7 Moo 5, Bantai, Thong Nai Pan Noi, Koh Phangan, Thailand, 84280

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