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パンガン島で最も手付かずのビーチの1つにあるこの高級リゾートは、完全な王族のような気分にさせてくれます。サンティヤコパンガンリゾート＆スパはトンナイパンビーチの近くにあり、リゾートのゲスト専用のビーチの人里離れたエリアへのプライベートアクセスをお楽しみいただけます。リゾートの人里離れた場所は、豪華なロマンチックな休暇に非常に望ましいです。サムイ島からリゾートのスピードボートに乗って30分後、さわやかなウェルカムドリンクを提供する専任スタッフのチームがお迎えします。見事なタイスタイルのチーク材のヴィラからは、向こうの海とビーチフロントのスイミングプールの素晴らしい景色を眺めることができます。すべての客室は見事な丘の中腹にあり、リゾートのすべてのゲストがリクエストに応じて利用できる24時間の木製カーサービスを提供しています。