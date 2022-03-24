SAMUI (SHA+) TEST & GO

リトルパラダイスリゾート - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Samui (SHA+)
8.5

190レビューによる評価
更新日 March 24, 2022
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パンガン島のハードリンにあるリトルパラダイスリゾートは、旅行者に人気の場所です。ここから、ゲストは活気ある街が提供するすべてのものに簡単にアクセスできます。便利なロケーションにあるこのホテルは、市内の必見の目的地に簡単にアクセスできます。このパンガン島のホテルでは、比類のない豊富なサービスとアメニティをご利用ください。ホテルにご宿泊のお客様は、全室での無料Wi-Fi、毎日のハウスキーピング、コインランドリー、チケットサービス、荷物預かりなどの施設内の機能をお楽しみいただけます。 5つの居心地の良い部屋の1つに足を踏み入れ、テレビLCD /プラズマスクリーン、ハンガーラック、鏡、タオル、インターネットアクセス（一部の部屋にあるワイヤレス（無料））などのさまざまな設備で、その日のストレスから逃れましょう。ホテルには、プライベートビーチ、温泉、屋外プール、スパ、マッサージなど、さまざまなレクリエーション施設があります。リトルパラダイスリゾートはパンガン島への旅行者にとって賢い選択であり、毎回リラックスして手間のかからない滞在を提供します。

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住所/地図

130/46 Moo6, (Haad Rin Nok), Baan Tai, Koh Phagnan, Haad Rin, Koh Phangan, Thailand, 84280

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