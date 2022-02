ピースラグーナリゾート - Krabi Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire. このホテルは、 44最近の予約リクエストを受け取りました。 急げ!

予約リクエストにより、優先的にピースラグーナリゾート 直接連絡し、 ピースラグーナリゾートが直接支払いを回収します。

Hotel Refund Policy Please check your mail box, junk mail or spam mail for our reply or confirmation email. No cancellation 24 hrs prior to arrival. Late cancellation charge of 100% of the total amount. For any refunds it is subject to transaction fee and currency exchange. Payment by OMISE payment link system- a secured way of paying online.

部屋 All of the following packages include the required tests, and transport. 特別オファー 見るために要求をクリックしてください 最大 2 Adults Standard Room - Krabi Airport 36 m² ฿4,900 - 1st Day Test & Go ฿4,900 - 5th Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 セブン-イレブン購入

バルコニー

バスタブ

コーヒーメーカー

国際チャンネル

インターネット-Wifi

少額の預金

ベジタリアンミール

作業スペース 特別オファー 見るために要求をクリックしてください 最大 2 Adults Standard Room - Phuket Airport 36 m² ฿18,100 - 7 Day Sandbox ฿7,400 - 1st Day Test & Go ฿7,400 - 5th Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 セブン-イレブン購入

バルコニー

バスタブ

コーヒーメーカー

国際チャンネル

インターネット-Wifi

未婚のカップル

少額の預金

子供のための小額の料金

ベジタリアンミール

作業スペース 特別オファー 見るために要求をクリックしてください 最大 2 Adults, 2 Children, 1 Infant Superior Room - Krabi Airport 50 m² ฿5,500 - 1st Day Test & Go ฿5,500 - 5th Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 セブン-イレブン購入

バルコニー

バスタブ

コーヒーメーカー

コネクティングルーム

国際チャンネル

インターネット-Wifi

未婚のカップル

少額の預金

子供のための小額の料金

ベジタリアンミール

作業スペース 特別オファー 見るために要求をクリックしてください 最大 2 Adults, 2 Children, 1 Infant Superior Room - Phuket Airport 50 m² ฿21,700 - 7 Day Sandbox ฿8,000 - 1st Day Test & Go ฿8,000 - 5th Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 セブン-イレブン購入

バルコニー

バスタブ

コーヒーメーカー

コネクティングルーム

国際チャンネル

インターネット-Wifi

未婚のカップル

少額の預金

子供のための小額の料金

ベジタリアンミール

作業スペース 特別オファー 見るために要求をクリックしてください 最大 2 Adults, 2 Children, 1 Infant Superior Cottage - Phuket Airport 60 m² ฿25,900 - 7 Day Sandbox ฿8,700 - 1st Day Test & Go ฿8,700 - 5th Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 セブン-イレブン購入

バルコニー

バスタブ

コーヒーメーカー

コネクティングルーム

国際チャンネル

インターネット-Wifi

未婚のカップル

少額の預金

子供のための小額の料金

ベジタリアンミール

作業スペース 特別オファー 見るために要求をクリックしてください 最大 2 Adults, 2 Children, 1 Infant Superior Cottage - Krabi Airport 60 m² ฿6,200 - 1st Day Test & Go ฿6,200 - 5th Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 セブン-イレブン購入

バルコニー

バスタブ

コーヒーメーカー

コネクティングルーム

国際チャンネル

インターネット-Wifi

未婚のカップル

少額の預金

子供のための小額の料金

ベジタリアンミール

作業スペース 特別オファー 見るために要求をクリックしてください 最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Deluxe Cottage - Phuket Airport 70 m² ฿28,900 - 7 Day Sandbox ฿-1 - 5 Day Test & Go ฿9,200 - 1st Day Test & Go ฿9,200 - 5th Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 セブン-イレブン購入

バルコニー

バスタブ

コーヒーメーカー

国際チャンネル

インターネット-Wifi

未婚のカップル

少額の預金

子供のための小額の料金

ベジタリアンミール

作業スペース 特別オファー 見るために要求をクリックしてください 最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Deluxe Cottage - Krabi Airport 70 m² ฿6,700 - 1st Day Test & Go ฿6,700 - 5th Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 セブン-イレブン購入

バルコニー

バスタブ

コーヒーメーカー

国際チャンネル

インターネット-Wifi

未婚のカップル

少額の預金

子供のための小額の料金

ベジタリアンミール

作業スペース 特別オファー 見るために要求をクリックしてください 最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Private Cottage - Krabi Airport 75 m² ฿7,200 - 1st Day Test & Go ฿7,200 - 5th Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 セブン-イレブン購入

バルコニー

バスタブ

コーヒーメーカー

コネクティングルーム

国際チャンネル

インターネット-Wifi

未婚のカップル

少額の預金

子供のための小額の料金

ベジタリアンミール

作業スペース 特別オファー 見るために要求をクリックしてください 最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Private Cottage - Phuket Airport 75 m² ฿31,900 - 7 Day Sandbox ฿9,700 - 1st Day Test & Go ฿9,700 - 5th Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 セブン-イレブン購入

バルコニー

バスタブ

コーヒーメーカー

コネクティングルーム

国際チャンネル

インターネット-Wifi

未婚のカップル

少額の預金

子供のための小額の料金

ベジタリアンミール

作業スペース

ピースラグーナリゾートは、自然の調和を利用してクラビへの忘れられない旅行に追加する宿泊施設を提供することに誇りを持っています。全部で149の部屋とコテージがあり、それぞれが静かな湖の隣に座って、部屋から素晴らしい景色を眺めることができます。各部屋は、天然チーク材のフローリングや天然素材など、高品質の素材を使用して最高水準で作られています。敷地内には、3つのスイミングプール、子供用エリア、タイ料理と各国料理を提供する終日営業のレストランがあります。クラビへの旅行は、少なくとも1回のダイビング旅行なしでは完了しません。また、リゾートのダイビングショップでレッスンを手配することもできます。ピースラグーナリゾートでの予約を続行するには、安全なオンラインフォームに到着日と出発日を入力してください。

アメニティ/機能 3 pools with kids pool

2 outlets - Rice an Spice and Lagoon Restaurant

wifi

Lobby Bar

Ballroom and meeting rooms

Maya Spa

Kids corner and playground

24 hrs reception

24 hrs security

Tour and Transfer counter

Library

すべてのサンドボックスホテルを表示 190以上のSANDBOXホテルをすべて検索

スコア 0.0 /5 未評価 に基づく 0 レビュー 評価 0 優れた 0 とても良い 0 平均 0 貧しい 0 ひどい ピースラグーナリゾートゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 レビューを残す ピースラグーナリゾート すべてのレビューを見る ゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。

パートナーホテル サイピピ島村 8.7 との評価

3402 レビュー から ฿-1