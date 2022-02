アナンタブリンリゾート - Krabi Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

予約リクエストにより、優先的にアナンタブリンリゾート 直接連絡し、 アナンタブリンリゾートが直接支払いを回収します。

Hotel Refund Policy Fully refundable deposit in the case of: COE rejected, Flight cancellation, if government rules change

部屋 All of the following packages include the required tests, and transport. 特別オファー 見るために要求をクリックしてください 最大 1 Adult, 1 Child, 1 Infant デラックスプールビュー 32 m² ฿18,900 - 7 Day Sandbox ฿14,900 - 5 Day Test & Go ฿10,900 - 4 Day Test & Go ฿6,990 - 2 Day Test & Go ฿5,490 - 1st Day Test & Go ฿5,490 - 5th Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 ฿5,000デポジット

バルコニー

バスタブ

コネクティングルーム

フィットネスを許可

インターネット-Wifi 特別オファー 見るために要求をクリックしてください 最大 1 Adult, 1 Child, 1 Infant デラックスプールアクセス 32 m² ฿20,900 - 7 Day Sandbox ฿16,900 - 5 Day Test & Go ฿10,900 - 4 Day Test & Go ฿7,990 - 2 Day Test & Go ฿5,990 - 1st Day Test & Go ฿5,490 - 5th Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 ฿5,000デポジット

バルコニー

国際チャンネル

インターネット-Wifi 特別オファー 見るために要求をクリックしてください 最大 1 Adult, 1 Child, 1 Infant Pool Access Fantasy 41 m² ฿26,900 - 7 Day Sandbox ฿20,900 - 5 Day Test & Go ฿15,900 - 4 Day Test & Go ฿9,290 - 2 Day Test & Go ฿6,390 - 1st Day Test & Go ฿6,090 - 5th Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 ฿5,000デポジット

バルコニー

バスタブ

国際チャンネル

インターネット-Wifi 特別オファー 見るために要求をクリックしてください 最大 1 Adult, 1 Child, 1 Infant Deluxe Fantasy 41 m² ฿20,900 - 7 Day Sandbox ฿16,900 - 5 Day Test & Go ฿12,900 - 4 Day Test & Go ฿6,990 - 2 Day Test & Go ฿5,990 - 1st Day Test & Go ฿5,490 - 5th Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 ฿5,000デポジット

バルコニー

バスタブ

コネクティングルーム

国際チャンネル

インターネット-Wifi 特別オファー 見るために要求をクリックしてください 最大 1 Adult, 1 Child, 1 Infant Triple Fantasy 41 m² ฿25,900 - 7 Day Sandbox ฿19,900 - 5 Day Test & Go ฿14,900 - 4 Day Test & Go ฿8,890 - 2 Day Test & Go ฿6,190 - 1st Day Test & Go ฿5,990 - 5th Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 ฿5,000デポジット

バルコニー

バスタブ

国際チャンネル

インターネット-Wifi

あなたが探しているのがクラビの便利な場所にあるホテルであるなら、アナンタブリンリゾート以上のものを探す必要はありません。わずか27kmの距離にあるこの4つ星ホテルは、空港から簡単にアクセスできます。冒険したい人のために、マッサージコーナー、アオナンクラビボクシングスタジアム、ノッパラタラビーチは訪問者が利用できるアトラクションのほんの一部です。アナンタブリンリゾートには、クラビでの滞在を充実させるための多くの施設もあります。ホテルでは全室で無料Wi-Fi、毎日のハウスキーピング、24時間対応のフロントデスク、荷物預かり、公共エリアでのWi-Fiを提供しており、お客様に最高の快適さをお約束します。アナンタブリンリゾートの雰囲気は、すべての客室に反映されています。テレビ液晶/プラズマスクリーン、クリーニング製品、ハンガーラック、無料のインスタントコーヒー、無料のお茶は、プロパティ全体で見つけることができる施設のほんの一部です。ホテルには、ホットタブ、屋外プール、マッサージ、プール(子供用)、庭園などの素晴らしい施設があり、街でのアクション満載の一日の後にリラックスするのに役立ちます。クラビで快適で便利な宿泊施設をお探しの場合は、アナンタブリンリゾートをご自宅のようにご利用ください。

スコア 0.0 /5 未評価 に基づく 0 レビュー 評価 0 優れた 0 とても良い 0 平均 0 貧しい 0 ひどい アナンタブリンリゾートゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 レビューを残す アナンタブリンリゾート すべてのレビューを見る ゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。

