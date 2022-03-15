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プラナンベイなどのクラビの最高のビーチから徒歩圏内にあるチャダタイビレッジは、ロマンチックな雰囲気とプールと静かな庭園の美しい景色を提供します。広大なリゾート全体の美しく広々としたインテリアは、ゲストの休日の素晴らしさを高めます。クラビ国際空港まで18.5kmで、空港送迎を利用できます。高さ2〜3階建てのタイ風の建物は、最高の伝統的なスタイルとモダンな快適さを兼ね備えています。企業の旅行者は、これがオンサイトのビジネスセンターと会議施設を備えた理想的な環境であることがわかります。ベビーシッター、ランドリー、ルームサービス、ツアーなど、さまざまなサービスが提供されています。敷地内の施設も豊富で、フィットネスセンター、屋外プール、スパでくつろぐことができます。チャダタイビレッジでのご予約は、以下のご希望の日程を送信し、安全なオンライン予約フォームにご記入ください。