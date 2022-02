Peace Laguna Resort - Krabi Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Hotel Refund Policy Please check your mail box, junk mail or spam mail for our reply or confirmation email. No cancellation 24 hrs prior to arrival. Late cancellation charge of 100% of the total amount. For any refunds it is subject to transaction fee and currency exchange. Payment by OMISE payment link system- a secured way of paying online.

Standard Room - Krabi Airport 36 m² ฿4,900 - 1st Day Test & Go ฿4,900 - 5th Day Test & Go

Standard Room - Phuket Airport 36 m² ฿18,100 - 7 Day Sandbox ฿7,400 - 1st Day Test & Go ฿7,400 - 5th Day Test & Go

Superior Room - Krabi Airport 50 m² ฿5,500 - 1st Day Test & Go ฿5,500 - 5th Day Test & Go

Superior Room - Phuket Airport 50 m² ฿21,700 - 7 Day Sandbox ฿8,000 - 1st Day Test & Go ฿8,000 - 5th Day Test & Go

Superior Cottage - Phuket Airport 60 m² ฿25,900 - 7 Day Sandbox ฿8,700 - 1st Day Test & Go ฿8,700 - 5th Day Test & Go

Superior Cottage - Krabi Airport 60 m² ฿6,200 - 1st Day Test & Go ฿6,200 - 5th Day Test & Go

Deluxe Cottage - Phuket Airport 70 m² ฿28,900 - 7 Day Sandbox ฿-1 - 5 Day Test & Go ฿9,200 - 1st Day Test & Go ฿9,200 - 5th Day Test & Go

Deluxe Cottage - Krabi Airport 70 m² ฿6,700 - 1st Day Test & Go ฿6,700 - 5th Day Test & Go

Private Cottage - Krabi Airport 75 m² ฿7,200 - 1st Day Test & Go ฿7,200 - 5th Day Test & Go

Private Cottage - Phuket Airport 75 m² ฿31,900 - 7 Day Sandbox ฿9,700 - 1st Day Test & Go ฿9,700 - 5th Day Test & Go

Das Peace Laguna Resort ist stolz darauf, Unterkünfte anzubieten, die die Harmonie der Natur nutzen, um Ihre unvergessliche Reise nach Krabi zu ergänzen. Es gibt insgesamt 149 Zimmer und Cottages, die alle an einem ruhigen See liegen und von den Zimmern eine herrliche Aussicht bieten. Jedes Zimmer wurde nach den höchsten Standards mit hochwertigen Materialien gestaltet, darunter natürliche Teakholzböden und natürliche Stoffe. Vor Ort gibt es drei Swimmingpools, einen Kinderbereich und ein ganztägig geöffnetes Restaurant mit thailändischer und internationaler Küche. Keine Reise nach Krabi wäre ohne mindestens einen Tauchausflug komplett und Kurse können im Tauchshop des Resorts arrangiert werden. Um mit Ihrer Reservierung im Peace Laguna Resort fortzufahren, geben Sie bitte Ihr An- und Abreisedatum in unser sicheres Online-Formular ein.

Ausstattung / Ausstattung 3 pools with kids pool

2 outlets - Rice an Spice and Lagoon Restaurant

wifi

Lobby Bar

Ballroom and meeting rooms

Maya Spa

Kids corner and playground

24 hrs reception

24 hrs security

Tour and Transfer counter

Library

