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クラビラプラヤリゾート - Krabi Sandbox Hotel

Krabi
8

1021レビューによる評価
更新日 February 14, 2022
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クラビラプラヤリゾート（SHA Plus +）は、2エーカーの精巧にデザインされた庭園に囲まれています。リゾートには、アンダマン海を見下ろす123室の客室があります。空港からのバスサービスは、クラビラプラヤリゾート（SHA Plus +）に到達するのに30分未満かかります。身体の不自由な方のための施設もご用意しており、すべてのお客様に快適で楽しい時間をお過ごしいただけます。クラビラプラヤリゾート（SHA Plus +）では、アジア料理と西洋料理、ベジタリアン料理もご用意しています。滞在中は伝統的なタイ式マッサージを楽しんだり、ユニークなスイミングプールで数周することができます。クラビラプラヤリゾート（SHA Plus +）でのご予約は、ご滞在日を選択し、安全なオンライン予約フォームにご記入ください。

アメニティ/機能

  • Free WiFi
  • プール
  • スパ/マッサージ
  • 飲食店
  • バー
  • 機能回復訓練室
  • ビリヤード台
  • 公園
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住所/地図

143 Moo 3, T.Aonang, A.Muang, Ao Nang, Krabi, Thailand, 81000

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