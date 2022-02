Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

予約リクエストにより、優先的にシーンクリフビューヴィラ 直接連絡し、 シーンクリフビューヴィラが直接支払いを回収します。

クラビの光景と音を取り入れたい旅行者のために、シーンクリフビューヴィラズ。完璧な選択です。宿泊施設は市内中心部からわずか2kmで、空港までは通常数分かかります。便利なロケーションにあり、市内の必見の目的地に簡単にアクセスできます。シーンクリフビューヴィラ。疲れた旅行者を元気づけるための非の打ちどころのないサービスとすべての基本的な設備を提供します。プロパティの主な機能には、全室での無料Wi-Fi、24時間セキュリティ、毎日のハウスキーピング、タクシーサービス、チケットサービスが含まれます。美しく整えられた24室の客室には、クローゼット、無料のお茶、タオル、ハンガー、スリッパが備わっています。プロパティは、あなたの滞在を本当に忘れられないものにするために、フィットネスセンター、屋外プール、マッサージ、キッズクラブ、プール(子供)などの素晴らしいレクリエーション施設を提供しています。シーンクリフビューヴィラズでマッチする絶好のロケーションとサービスをお楽しみください。

すべてのサンドボックスホテルを表示 190以上のSANDBOXホテルをすべて検索

スコア 0.0 /5 未評価 に基づく 0 レビュー 評価 0 優れた 0 とても良い 0 平均 0 貧しい 0 ひどい シーンクリフビューヴィラゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 レビューを残す シーンクリフビューヴィラ すべてのレビューを見る ゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。

パートナーホテル サイピピ島村 8.7 との評価

3402 レビュー から ฿-1