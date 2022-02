Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

予約リクエストにより、優先的にモンティエンリバーサイドホテル 直接連絡し、 モンティエンリバーサイドホテルが直接支払いを回収します。

Montien Riverside Hotelはチャオプラヤー川沿いに位置し、ラマ9世橋の景色を望む屋外プールとトロピカルガーデン付きの宿泊施設を提供しています。最寄りのBTSスカイトレイン駅とアジアティークザリバーフロントへの無料Wi-Fi回線と無料シャトルサービスを利用できます。 心地よい中間色で装飾されたエアコン完備の客室からは、素晴らしい川の景色を眺めることができます。ケーブルテレビ、ミニバー、セーフティボックスが備わっています。バスルームには独立したバスタブとシャワーが付いています。 モンティエンリバーサイドホテルはスワンナプーム国際空港から車で45分です。アジアティークザリバーフロントから3.2kmで、郷土料理の試食やお土産の購入を楽しめます。アイコンサイアムショッピングモール、サイアムパラゴン、セントラルワールドプラザ、MBKショッピングモール、プラチナファッションモールなどの市内中心部のショッピングオプションはすべて、車で25分以内にタクシーでアクセスできます。 市内の庭園の隠れ家であるモンティエンでは、リラックスできるマッサージトリートメントと設備の整ったジムを提供しています。ホテルにはカラオケルーム、テニスコート、ビジネスセンターもあります。 伝統的なタイ料理、中華料理、ベトナム料理など、印象的な3つの飲食店があります。 私たちはあなたの言語を話します!

すべてのサンドボックスホテルを表示 190以上のSANDBOXホテルをすべて検索

スコア 0.0 /5 未評価 に基づく 0 レビュー 評価 0 優れた 0 とても良い 0 平均 0 貧しい 0 ひどい モンティエンリバーサイドホテルゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 レビューを残す モンティエンリバーサイドホテル すべてのレビューを見る ゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。