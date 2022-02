Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Montien Riverside Hotel ligt aan de Chao Phraya-rivier en biedt accommodatie met een buitenzwembad en een tropische tuin met uitzicht op de Rama IX-brug. Gasten genieten van gratis WiFi en gratis pendeldiensten naar de dichtstbijzijnde BTS Skytrain-stations en Asiatique The Riverfront. De kamers zijn ingericht in aangename neutrale kleuren en voorzien van airconditioning en een prachtig uitzicht op de rivier. Elke kamer heeft een kabeltelevisie, een minibar en een kluisje. De badkamer is uitgerust met een apart bad en douche. Montien Riverside Hotel ligt op 45 minuten rijden van de internationale luchthaven Suvarnabhumi. Het ligt op 3,2 km van Asiatique The Riverfront, waar u kunt genieten van lokale gerechten en souvenirs kunt kopen. Winkelmogelijkheden in het stadscentrum, waaronder winkelcentrum ICONSIAM, Siam Paragon, Central World Plaza, MBK Shopping Mall en Platinum Fashion Mall, zijn allemaal bereikbaar met de taxi binnen 25 minuten rijden. Montien is een tuinretraite in de stad en biedt ontspannende massages en een goed uitgeruste fitnessruimte. Het hotel biedt ook karaokekamers, tennisbanen en een businesscentrum. Er zijn maar liefst 3 eetgelegenheden beschikbaar, met keukens variërend van traditioneel Thais, Chinees en Vietnamees. Wij spreken uw taal!

