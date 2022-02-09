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Отель Montien Riverside расположен на берегу реки Чао Прайя. К услугам гостей номера с открытым бассейном и тропический сад с видом на мост Рамы IX. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi и бесплатный трансфер до ближайших станций наземного метро BTS и района Asiatique The Riverfront.

Номера оформлены в приятных нейтральных тонах и оснащены кондиционером. Из них открывается прекрасный вид на реку. В каждом номере есть кабельное телевидение, мини-бар и персональный сейф. В ванной комнате установлена отдельная ванна и душ.

Отель Montien Riverside находится в 45 минутах езды от международного аэропорта Суварнабхуми. Он находится в 3,2 км от торгового центра Asiatique The Riverfront, где гости могут попробовать блюда местной кухни и купить сувениры. Поездка на такси до торговых центров в центре города, включая торговые центры ICONSIAM, Siam Paragon, Central World Plaza, MBK и Platinum Fashion, занимает 25 минут.

Отель Montien расположен в городском саду и предлагает расслабляющие массажные процедуры и хорошо оборудованный тренажерный зал. В отеле также есть караоке-залы, теннисные корты и бизнес-центр.

В отеле есть 3 впечатляющих ресторана с разнообразной кухней, от традиционной тайской, китайской и вьетнамской.

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