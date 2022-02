Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Le Montien Riverside Hotel est situé le long de la rivière Chao Phraya et propose des hébergements avec une piscine extérieure et un jardin tropical avec vue sur le pont Rama IX. Vous bénéficierez d'une connexion Wi-Fi et d'un service de navette gratuits vers les stations de BTS Skytrain les plus proches et l'Asiatique The Riverfront.

Décorées dans d'agréables couleurs neutres, les chambres climatisées offrent une vue magnifique sur le fleuve. Chacune comprend une télévision par câble, un minibar et un coffre-fort personnel. La salle de bains est pourvue d'une baignoire et d'une douche séparées.

Le Montien Riverside Hotel se trouve à 45 minutes en voiture de l'aéroport international de Suvarnabhumi. Il se trouve à 3,2 km de l'Asiatique The Riverfront, où vous pourrez déguster des plats locaux et acheter des souvenirs. Les centres commerciaux du centre-ville, notamment ICONSIAM Shopping Mall, Siam Paragon, Central World Plaza, MBK Shopping Mall et Platinum Fashion Mall, sont tous accessibles en taxi en moins de 25 minutes en voiture.

Retraite de jardin dans la ville, Montien propose des massages relaxants et une salle de sport bien équipée. L'hôtel propose également des salles de karaoké, des courts de tennis et un centre d'affaires.

Trois options de restauration impressionnantes sont disponibles, avec des cuisines allant de la cuisine traditionnelle thaïlandaise, chinoise et vietnamienne.

