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Montien Riverside Hotel酒店位于湄南河（Chao Phraya River）沿岸，提供带室外游泳池和热带花园的住宿，并享有拉玛九世桥（Rama IX bridge）的景致。客人可以享受免费无线网络连接和前往最近的BTS轻轨站和Asiatique The Riverfront的免费班车服务。

空调客房以宜人的中性色调装饰，享有美丽的河景。每间客房均配备了有线电视，迷你吧和私人保险箱。浴室配有独立的浴缸和淋浴。

Montien Riverside Hotel酒店距离素万那普国际机场（Suvarnabhumi International Airport）45分钟车程。酒店距离Asiatique The Riverfront酒店有3.2公里，客人可以在那里品尝当地美食并购买纪念品。市中心内的购物场所包括ICONSIAM购物中心，暹罗典范购物中心，中央世界广场，MBK购物中心和白金时尚购物中心，都可以在25分钟的车程内乘坐出租车到达。

蒙蒂安（Montien）是城市中的花园度假胜地，提供轻松的按摩理疗和设备齐全的健身房。酒店还提供卡拉OK室，网球场和商务中心。

酒店提供令人印象深刻的3个用餐选择，包括传统的泰国，中国和越南美食。

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