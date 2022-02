Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 预订要求 sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

预约请求,把你放在直接联系与蒙田河畔酒店以优先方式,以及蒙田河畔酒店从你会直接收取货款。

Montien Riverside Hotel酒店位于湄南河(Chao Phraya River)沿岸,提供带室外游泳池和热带花园的住宿,并享有拉玛九世桥(Rama IX bridge)的景致。客人可以享受免费无线网络连接和前往最近的BTS轻轨站和Asiatique The Riverfront的免费班车服务。 空调客房以宜人的中性色调装饰,享有美丽的河景。每间客房均配备了有线电视,迷你吧和私人保险箱。浴室配有独立的浴缸和淋浴。 Montien Riverside Hotel酒店距离素万那普国际机场(Suvarnabhumi International Airport)45分钟车程。酒店距离Asiatique The Riverfront酒店有3.2公里,客人可以在那里品尝当地美食并购买纪念品。市中心内的购物场所包括ICONSIAM购物中心,暹罗典范购物中心,中央世界广场,MBK购物中心和白金时尚购物中心,都可以在25分钟的车程内乘坐出租车到达。 蒙蒂安(Montien)是城市中的花园度假胜地,提供轻松的按摩理疗和设备齐全的健身房。酒店还提供卡拉OK室,网球场和商务中心。 酒店提供令人印象深刻的3个用餐选择,包括传统的泰国,中国和越南美食。 我们会说您的语言!

显示所有沙盒酒店 搜索所有 190 多家 SANDBOX 酒店

分数 0.0 /5 未分级 基于 0 评论 评分 0 优秀的 0 非常好 0 平均数 0 较差的 0 糟糕的 蒙田河畔酒店的客人,那么如果您留下详细的评论,那么酒店以及我们的观众将非常感激。 留下评论 蒙田河畔酒店 查看所有评论 如果您是的客人,那么如果您留下详细的评论,那么酒店以及我们的观众将非常感激。