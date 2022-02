Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ อยู่ในลำดับความสำคัญ และ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้บริการที่พักพร้อมสระว่ายน้ำกลางแจ้งและสวนเขตร้อนพร้อมทิวทัศน์สะพานพระรามเก้า ผู้เข้าพักสามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายฟรีและบริการรถรับส่งฟรีไปยังสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสที่ใกล้ที่สุดและเอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟร้อนท์ ห้องพักปรับอากาศตกแต่งในโทนสีกลางที่สวยงามมีวิวแม่น้ำที่สวยงาม แต่ละห้องมีโทรทัศน์ระบบช่องสัญญาณเคเบิลมินิบาร์และตู้นิรภัยส่วนบุคคล ห้องน้ำมีอ่างอาบน้ำและฝักบัวแยกเป็นสัดส่วน โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์อยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ 45 นาทีหากเดินทางโดยรถยนต์ ห่างจากเอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟร้อนท์ 3.2 กิโลเมตรซึ่งผู้เข้าพักสามารถลิ้มลองอาหารท้องถิ่นและเลือกซื้อของที่ระลึก แหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมืองรวมทั้งห้างสรรพสินค้าไอคอนสยามสยามพารากอนเซ็นทรัลเวิลด์พลาซ่าห้างสรรพสินค้ามาบุญครองและแพลทินัมแฟชั่นมอลล์สามารถเข้าถึงได้ด้วยรถแท็กซี่ภายใน 25 นาที Montien ซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนในสวนในเมืองให้บริการทรีทเมนท์นวดผ่อนคลายและห้องออกกำลังกายที่มีอุปกรณ์ครบครัน โรงแรมยังมีห้องคาราโอเกะสนามเทนนิสและศูนย์บริการธุรกิจ มีห้องอาหาร 3 แห่งที่น่าประทับใจให้บริการโดยมีทั้งอาหารไทยจีนและเวียดนาม เราพูดภาษาของคุณ!

