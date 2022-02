デイズインバイウィンダムアオナンクラビ - Krabi Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

部屋 All of the following packages include the required tests, and transport.

デイズインバイウィンダムアオナンクラビは、ご滞在に最適です。この3つ星ホテルの42室の各客室には、自宅にいるような快適さと便利さが備わっています。ホテルの全客室には、ヘアドライヤー、エアコン、テレビ、デスク、リクエストに応じてベビーベッド、ブロードバンドインターネットが備わっています。セーフティボックス、モーニングコール、市内送迎、レンタカー、トラベルカウンター、空港送迎、カクテルラウンジを備えたこのクラビのホテルは、各ゲストの旅行を楽しいものにすること間違いなしです。一流のスポーツおよびレジャー施設をお探しの方は、マッサージトリートメントと屋外プールをご利用いただけます。充実した人気のアメニティとフレンドリーで思いやりのあるスタッフが、デイズインバイウィンダムアオナンクラビに戻ってくるのも不思議ではありません。安全なオンライン予約フォームから今すぐお部屋を予約してください。最初のステップは、提供されたスペースに旅行日を入力して送信することです。

すべてのサンドボックスホテルを表示 190以上のSANDBOXホテルをすべて検索

スコア 0.0 /5 未評価 に基づく 0 レビュー 評価 0 優れた 0 とても良い 0 平均 0 貧しい 0 ひどい デイズインバイウィンダムアオナンクラビゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 レビューを残す デイズインバイウィンダムアオナンクラビ すべてのレビューを見る ゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。

パートナーホテル サイピピ島村 8.7 との評価

3402 レビュー から ฿-1