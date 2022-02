เดย์ อินน์ บาย วินด์แฮม อ่าวนาง กระบี่ - Krabi Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport.

เดย์ อินน์ บาย วินด์แฮม อ่าวนาง กระบี่ เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเข้าพักของคุณ ห้องพักทั้งหมด 42 ห้องในโรงแรมระดับ 3 ดาวแห่งนี้มีความสะดวกสบายเหมือนอยู่บ้าน ห้องพักทุกห้องในโรงแรมมีเครื่องเป่าผม เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ โต๊ะทำงาน เปลเด็กเมื่อแจ้งความประสงค์ และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง บริการตู้นิรภัย บริการโทรศัพท์ตอนเช้า บริการรับส่งในเมือง บริการรถเช่า เคาน์เตอร์ท่องเที่ยว บริการรับส่งที่สนามบิน และค็อกเทลเลานจ์ โรงแรมกระบี่แห่งนี้จะทำให้การเดินทางของแขกแต่ละท่านเป็นไปอย่างสนุกสนาน ผู้ที่มองหาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาและการพักผ่อนชั้นเยี่ยมจะพบกับทรีทเมนท์นวดและสระว่ายน้ำกลางแจ้ง ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกยอดนิยมมากมายและพนักงานที่เป็นมิตรและเอาใจใส่ ไม่น่าแปลกใจที่แขกจะกลับมาที่เดย์ อินน์ บาย วินด์แฮม อ่าวนาง กระบี่ จองห้องพักของคุณตอนนี้ผ่านแบบฟอร์มการจองออนไลน์ที่ปลอดภัยของเรา ขั้นตอนแรกคือการป้อนและส่งวันที่เดินทางของคุณในช่องว่างที่ให้ไว้

แสดงโรงแรมแซนด์บ็อกซ์ทั้งหมด ค้นหาจากโรงแรม SANDBOX ทั้งหมด 190 แห่ง

คะแนน 0.0 /5 ไม่ได้จัดประเภท ขึ้นอยู่กับ 0 บทวิจารณ์ คะแนน 0 ยอดเยี่ยม 0 ดีมาก 0 เฉลี่ย 0 แย่ 0 แย่มาก เดย์ อินน์ บาย วินด์แฮม อ่าวนาง กระบี่ ทางโรงแรมและผู้ชมของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณจะแสดงความคิดเห็นโดยละเอียด ออกความคิดเห็นสำหรับ เดย์ อินน์ บาย วินด์แฮม อ่าวนาง กระบี่ ดูความคิดเห็นทั้งหมด หากคุณเป็นแขกของทางโรงแรมและผู้ชมของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณจะแสดงความคิดเห็นโดยละเอียด