Days Inn by Wyndham Aonang Краби - Krabi Sandbox Hotel

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Days Inn by Wyndham Aonang Krabi - отличный выбор для вашего пребывания. В каждом из 42 номеров этого 3-звездочного отеля есть все домашние удобства. В каждом номере отеля есть фен, кондиционер, телевизор, письменный стол, детская кроватка по запросу и широкополосный доступ в Интернет. К услугам гостей сейф, утренний звонок, трансфер по городу, прокат автомобилей, стойка регистрации, встреча и высадка в аэропорту, а также коктейль-бар. Этот отель в Краби обязательно сделает поездку каждого гостя приятной. Те, кто ищет первоклассные возможности для занятий спортом и отдыхом, найдут массажные процедуры и открытый бассейн. Благодаря полному спектру популярных удобств и дружелюбному, заботливому персоналу неудивительно, что гости продолжают возвращаться в Days Inn by Wyndham Aonang Krabi. Забронируйте номер сейчас при помощи нашей формы безопасного онлайн-бронирования. Первый шаг - ввести и указать даты поездки в отведенные для этого поля.