Days Inn by Wyndham Aonang Krabi - Krabi Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Kamers All of the following packages include the required tests, and transport.

Days Inn by Wyndham Aonang Krabi is een geweldige keuze voor je verblijf. Elk van de 42 kamers van dit driesterrenhotel is van alle gemakken en gemakken voorzien. Elke kamer in het hotel biedt gasten een föhn, airconditioning, televisie, bureau, babybedje op aanvraag en breedband internet. Met een kluis, ochtendoproep, stadstransfers, autoverhuur, reisbalie, ophalen en inleveren van de luchthaven en een cocktaillounge, zal dit hotel in Krabi de reis van elke gast zeker aangenaam maken. Wie op zoek is naar eersteklas sport- en recreatiefaciliteiten, vindt hier massagebehandelingen en een buitenzwembad. Met een compleet aanbod aan populaire voorzieningen en vriendelijk, zorgzaam personeel, is het geen wonder dat gasten steeds terugkeren naar Days Inn by Wyndham Aonang Krabi. Boek nu uw kamer via ons beveiligde online boekingsformulier. De eerste stap is het invoeren en indienen van uw reisdata in de daarvoor bestemde ruimtes.

TOON ALLE SANDBOX-HOTELS Doorzoek alle 190+ SANDBOX-hotels

Score 0.0 /5 onbeoordeeld Gebaseerd op 0 beoordelingen Beoordeling 0 Uitstekend 0 Zeer goed 0 Gemiddelde 0 Arm 0 Vreselijk Days Inn by Wyndham Aonang Krabi , dan zouden het hotel en onze kijkers het zeer op prijs stellen als u een gedetailleerde recensie achterlaat. LAAT REVIEW ACHTER VOOR Days Inn by Wyndham Aonang Krabi ZIE ALLE REVIEWS Als u te gast was bij, dan zouden het hotel en onze kijkers het zeer op prijs stellen als u een gedetailleerde recensie achterlaat.