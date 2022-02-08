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クラビで最高の豪華な宿泊施設の1つであるこのリゾートは、州で最も美しい3つのビーチに面しています。リゾートはクラビ全体に広がる三角形を形成し、ライレイビーチ、ナムマオビーチ、プラナンビーチに直接アクセスできます。 3つすべてがクラビ海洋国立公園の一部であるため、最も手付かずの状態に保たれています。すべてのパビリオンは、チーク材の木製家具とシルクの吊り下げで豪華に装飾されています。本当に贅沢な旅行体験のために、Rayavadee Hotelは、桟橋からプラナン湾のリゾートの入り口まで、独自の最先端のスピードボートに乗って送迎サービスを提供しています。