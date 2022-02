Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Inspiré par l'amour de la nature, The Sands Khao Lak by Katathani Resort (SHA Plus+) est une passerelle vers un vrai repos et une expérience de vacances ultime avec sa célébration de la sérénité, de l'espace et du style. Situé sur le magnifique sable doré de la plage de Bang Thong, vous êtes élevé près des eaux bleues brillantes, d'une brise rafraîchissante et d'une nature vierge. La propriété est à environ 60 minutes de l'aéroport international de Phuket et à quelques pas du centre animé de Khao Lak où vous trouverez un large éventail de restaurants, bars et boutiques. Le complexe propose des chambres soigneusement construites et somptueusement meublées, inspirées par le rythme de la nature et présentées dans des combinaisons de couleurs claires et subtiles. Le Sands Khao Lak by Katathani Resort (SHA Plus+) est tout simplement une station balnéaire idéale pour des vacances spéciales.

