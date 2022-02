Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Bei Buchungsanfragen werden Sie direkten Kontakt mit dem The Sands Khao Lak by Katathani Resort , und The Sands Khao Lak by Katathani Resort wird die Zahlung direkt von Ihnen einziehen.

Inspiriert von der Liebe zur Natur, ist The Sands Khao Lak by Katathani Resort (SHA Plus+) ein Tor zu wahrer Erholung und einem ultimativen Urlaubserlebnis mit seiner Feier von Gelassenheit, Raum und Stil. Am wunderschönen goldenen Sandstrand von Bang Thong Beach werden Sie dem strahlend blauen Wasser, der erfrischenden Brise und der unberührten Natur nahe gebracht. Das Anwesen liegt etwa 60 Minuten vom internationalen Flughafen Phuket entfernt und ist nur einen kurzen Spaziergang vom lebhaften Zentrum von Khao Lak entfernt, wo Sie eine große Auswahl an Restaurants, Bars und Geschäften finden. Das Resort bietet sorgfältig gebaute und großzügig eingerichtete Zimmer, die vom Rhythmus der Natur inspiriert und in dezenten, hellen Farbtönen präsentiert werden. Das Sands Khao Lak by Katathani Resort (SHA Plus+) ist einfach ein ideales Strandresort für einen besonderen Urlaub.

ALLE SANDBOX-HOTELS ANZEIGEN Durchsuchen Sie alle 190+ SANDBOX-Hotels