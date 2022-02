Please remember that you must meet all the 추가 covid 입국 요건, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

예약 요청에 넣을 직접 접촉 와 더 샌즈 카오락 바이 카타타니 리조트 우선 순위 정 방식으로, 그리고 더 샌즈 카오락 바이 카타타니 리조트 당신의 것입니다 직접 수집 지불.

자연에 대한 사랑에서 영감을 받은 더 샌즈 카오락 바이 카타타니 리조트(SHA Plus+)는 고요함, 공간 및 스타일을 기념하는 진정한 휴식과 궁극적인 휴가 경험으로 가는 관문입니다. Bang Thong 해변의 아름다운 황금빛 모래 위에 자리 잡은 당신은 반짝이는 푸른 바다, 상쾌한 바람, 깨끗한 자연을 가까이에서 볼 수 있습니다. 이 호텔은 푸켓 국제공항에서 약 60분 거리에 있으며 다양한 레스토랑, 바, 상점이 즐비한 활기찬 카오락 중심부까지 짧은 도보 거리에 있습니다. 리조트는 자연의 리듬에서 영감을 받아 섬세하고 밝은 색상으로 표현된 세심하게 건축되고 호화롭게 꾸며진 객실을 자랑합니다. Sands Khao Lak by Katathani Resort(SHA Plus+)는 특별한 휴가를 보내기에 이상적인 해변 리조트입니다.

