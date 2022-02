Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

予約リクエストにより、優先的にサンズカオラックバイカタタニリゾート 直接連絡し、 サンズカオラックバイカタタニリゾートが直接支払いを回収します。

自然への愛情にインスパイアされたザサンズカオラックバイカタタニリゾート(SHA Plus +)は、静けさ、空間、スタイルを祝う真の休息と究極のホリデー体験への玄関口です。バントンビーチの美しい黄金の砂浜に位置し、輝く青い海、さわやかなそよ風、そして手付かずの自然に近づきます。宿泊施設はプーケット国際空港から約60分で、レストラン、バー、ショップがたくさんある活気あるカオラックの中心部まで歩いてすぐです。リゾートは、自然のリズムに触発され、繊細で明るい配色で提示された、思慮深く建てられた豪華な内装の客室を誇っています。サンズカオラックバイカタタニリゾート(SHA Plus +)は、特別な休暇を過ごすのに理想的なビーチリゾートです。

すべてのサンドボックスホテルを表示 190以上のSANDBOXホテルをすべて検索