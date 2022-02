Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Hotel Refund Policy A 100% of the booking amount is refundable (actual stay charge is apply)

Le Khaolak Bhandari Resort & Spa (SHA Plus+) soigné et bien conçu propose des bungalows et des chalets thaïlandais traditionnels avec un mobilier thaïlandais d'origine répartis dans de beaux jardins et des cadres en bord de mer. Paradis des amoureux de la nature, le complexe est situé à proximité de parcs nationaux, de forêts tropicales et de cascades. La plongée sous-marine ou la plongée en apnée sur l'île Similan, l'un des dix meilleurs sites de plongée au monde, peut être un rêve devenu réalité. Un restaurant en plein air, un bar au bord de la piscine et un spa apaisant sont quelques-unes des merveilleuses installations offertes ici. En plus de vacances déjà agréables, les clients peuvent faire du shopping dans le village ou simplement se promener et profiter des images et des sons de la région. Quelle que soit la raison de votre séjour, Khaolak Bhandari Resort & Spa (SHA Plus+) en fera un bon séjour.

