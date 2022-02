The Westin Siray Bay Resort & Spa, Phuket - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Das Westin Siray Bay Resort & Spa Phuket bietet qualitativ hochwertige Unterkünfte im Restaurants, Sightseeing, Einkaufsviertel von Phuket und ist eine beliebte Wahl für Geschäfts- und Urlaubsreisende gleichermaßen. Nur 6 km vom Stadtzentrum entfernt sorgt die strategische Lage des Hotels dafür, dass die Gäste viele lokale Sehenswürdigkeiten schnell und einfach erreichen können. Mit den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt, wie dem Gesundheitsfördernden Krankenhaus Ratsada, Wat Siray, Hafen von Ratsada, ganz in der Nähe, werden Gäste die Lage des Hotels zu schätzen wissen. Im The Westin Siray Bay Resort & Spa Phuket wird alles getan, damit sich die Gäste wohl fühlen. Dazu bietet das Hotel den besten Service und die besten Annehmlichkeiten. Gäste des Hotels können Vor-Ort-Annehmlichkeiten wie 24-Stunden-Zimmerservice, 24-Stunden-Sicherheitsdienst, tägliche Zimmerreinigung, Kamin, Souvenirladen genießen. Das Westin Siray Bay Resort & Spa Phuket beherbergt 257 Zimmer. Alle sind geschmackvoll eingerichtet und viele verfügen sogar über komfortable Annehmlichkeiten wie Flachbild Fernseher, Telefon im Badezimmer, Teppichboden, Spiegel, Hausschuhe. Das Hotel bietet eine exzellente Auswahl an Freizeiteinrichtungen, einschließlich Kanu, Yogaraum, Privatstrand, Fitnesscenter, Sauna. Das Westin Siray Bay Resort & Spa Phuket ist ideal für Reisende, die eine charmante, komfortable und bequeme Unterkunft in Phuket suchen.

