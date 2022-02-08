The Westin Siray Bay Resort & Spa, Пхукет - Phuket Sandbox Hotel

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Предлагая качественное размещение в ресторанах, достопримечательностях и торговом районе Пхукета, The Westin Siray Bay Resort & Spa Phuket пользуется популярностью как у деловых путешественников, так и у туристов. Всего в 6 км от центра города, стратегическое расположение отеля гарантирует, что гости могут быстро и легко добраться до многих местных достопримечательностей. Гости отеля могут насладиться посещением популярных достопримечательностей города, Больница содействия здоровью Ратсада, Ват Сирай, Порт Ратсада. В отеле Westin Siray Bay Resort & Spa Phuket делается все возможное, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Для этого отель предоставляет лучшие услуги и удобства. Среди множества услуг доступных в отеле, есть круглосуточное обслуживание номеров, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, камин, магазин подарков / сувениров. Westin Siray Bay Resort & Spa Phuket предлагает 257 спален. Все они со вкусом меблированы, во многих даже есть такие удобства, как ЖК-телевизор / плазменный экран, телефон в ванной, ковровое покрытие, зеркало, тапочки. Отель предлагает отличный выбор возможностей для отдыха, включая каноэ, комнату для йоги, частный пляж, фитнес-центр, сауну. Westin Siray Bay Resort & Spa Phuket - это идеальное место для путешественников, ищущих очарование, комфорт и удобство в Пхукете.