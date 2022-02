The Westin Siray Bay Resort & Spa, Пхукет - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport.

Предлагая качественное размещение в ресторанах, достопримечательностях и торговом районе Пхукета, The Westin Siray Bay Resort & Spa Phuket пользуется популярностью как у деловых путешественников, так и у туристов. Всего в 6 км от центра города, стратегическое расположение отеля гарантирует, что гости могут быстро и легко добраться до многих местных достопримечательностей. Гости отеля могут насладиться посещением популярных достопримечательностей города, Больница содействия здоровью Ратсада, Ват Сирай, Порт Ратсада. В отеле Westin Siray Bay Resort & Spa Phuket делается все возможное, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Для этого отель предоставляет лучшие услуги и удобства. Среди множества услуг доступных в отеле, есть круглосуточное обслуживание номеров, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, камин, магазин подарков / сувениров. Westin Siray Bay Resort & Spa Phuket предлагает 257 спален. Все они со вкусом меблированы, во многих даже есть такие удобства, как ЖК-телевизор / плазменный экран, телефон в ванной, ковровое покрытие, зеркало, тапочки. Отель предлагает отличный выбор возможностей для отдыха, включая каноэ, комнату для йоги, частный пляж, фитнес-центр, сауну. Westin Siray Bay Resort & Spa Phuket - это идеальное место для путешественников, ищущих очарование, комфорт и удобство в Пхукете.

