เดอะ เวสทิน สิเหร่เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต - Phuket Sandbox Hotel

เดอะ เวสทิน สิเหร่ เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต นำเสนอที่พักคุณภาพในร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว แหล่งช้อปปิ้งของภูเก็ต เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับทั้งนักธุรกิจและนักท่องเที่ยว ที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ของโรงแรมอยู่ห่างจากใจกลางเมืองเพียง 6 กม. ทำให้แขกสามารถเข้าถึงจุดที่น่าสนใจในท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย อีกทั้งยังอยู่ใกล้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรัษฎา, วัดสิเหร่, ท่าเรือรัษฎา อีกด้วย เดอะ เวสทิน สิเหร่ เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต มีบริการที่สมบูรณ์แบบและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอย่างครบครัน ทางโรงแรมได้มอบบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีที่สุด ผู้เข้าพักจะเพลิดเพลินกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่โดดเด่นของที่พัก เช่น รูมเซอร์วิส 24 ชั่วโมง, ระบบความปลอดภัย 24 ชั่วโมง, แม่บ้านทำความสะอาดรายวัน, เตาไฟ, ร้านขายของที่ระลึก เดอะ เวสทิน สิเหร่เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต มีห้องพัก 257 ห้อง ทุกห้องตกแต่งอย่างมีรสนิยม นอกจากนี้ ยังมีโทรทัศน์จอแอลซีดี/พลาสม่า, โทรศัพท์ในห้องน้ำ, ปูพรม, กระจก, รองเท้าแตะใส่ในห้องพัก ทางโรงแรมนำเสนอสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสันทนาการที่หลากหลาย เช่น พายเรือแคนู ห้องโยคะ ชายหาดส่วนตัว ฟิตเนส ซาวน่า เดอะ เวสทิน สิเหร่ เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต เป็นสถานที่เหมาะสำหรับนักเดินทางที่แสวงหาเสน่ห์ ความสะดวกสบายและความสะดวกสบายในจังหวัดภูเก็ต

