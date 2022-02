Le Westin Siray Bay Resort & Spa, Phuket - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Offrant un hébergement de qualité dans les restaurants, les sites touristiques et le quartier commerçant de Phuket, le Westin Siray Bay Resort & Spa Phuket est un choix populaire pour les voyageurs d'affaires et les vacanciers. À seulement 6 km du centre-ville, l'emplacement stratégique de l'hôtel permet aux clients de rejoindre rapidement et facilement de nombreux points d'intérêt locaux. Avec les principaux sites de la ville, dont Hôpital de promotion de la santé de Ratsada, Wat Siray, Port de Ratsada, à proximité de cet hôtel, les clients vont adorer son emplacement. Au Westin Siray Bay Resort & Spa Phuket, tout est mis en œuvre pour que les clients se sentent à l'aise. Pour ce faire, l'hôtel offre les meilleurs services et équipements. Les clients de cet hôtel peuvent profiter d'équipements tels que service en chambre 24h/24, sécurité 24h/24, ménage quotidien, cheminée, boutique de cadeaux/souvenirs. Le Westin Siray Bay Resort & Spa Phuket abrite 257 chambres. Toutes sont meublées avec goût et beaucoup offrent même des commodités telles qu'une télévision LCD/plasma, un téléphone dans la salle de bain, de la moquette, un miroir, des chaussons. L'hôtel propose une excellente gamme d'équipements de loisirs, dont canoë, salle de yoga, plage privée, centre de fitness, sauna. Le Westin Siray Bay Resort & Spa Phuket est un lieu de séjour idéal pour les voyageurs en quête de charme, de confort et de commodité à Phuket.

