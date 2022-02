The Westin Siray Bay Resort & Spa, Phuket - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Kamers All of the following packages include the required tests, and transport.

The Westin Siray Bay Resort & Spa Phuket biedt kwaliteitsaccommodatie in de restaurants, bezienswaardigheden en winkelstraten van Phuket en is een populaire keuze voor zowel zakenreizigers als vakantiegangers. De strategische ligging van het hotel, op slechts 6 km van het stadscentrum, zorgt ervoor dat gasten snel en gemakkelijk vele lokale bezienswaardigheden kunnen bereiken. Met de belangrijkste attracties van de stad, zoals Ratsada Gezondheidsbevorderend Ziekenhuis, Wat Siray, Haven van Ratsada binnen handbereik, zullen bezoekers van het hotel de locatie geweldig vinden. Bij The Westin Siray Bay Resort & Spa Phuket wordt er alles aan gedaan om het de gasten naar de zin te maken. Om dit te doen, biedt het hotel de beste diensten en voorzieningen. Enkele voorbeelden van faciliteiten die dit hotel biedt zijn 24 uur roomservice, 24-uursbeveiliging, dagelijkse schoonmaak, open haard, cadeau-/souvenirwinkel. Het Westin Siray Bay Resort & Spa Phuket heeft 257 slaapkamers. Ze zijn allemaal smaakvol ingericht en vele bieden zelfs comfort als een lcd-tv/plasmascherm, badkamertelefoon, vloerbedekking, spiegel en pantoffels. Het hotel biedt een uitstekende variëteit aan recreatieve faciliteiten, inclusief kano, yogaruimte, privéstrand, fitnesscentrum, sauna. Het Westin Siray Bay Resort & Spa Phuket is een ideale verblijfsplaats voor reizigers die charme, comfort en gemak zoeken in Phuket.

