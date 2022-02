Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Bei Buchungsanfragen werden Sie direkten Kontakt mit dem La Vela Khao Lak , und La Vela Khao Lak wird die Zahlung direkt von Ihnen einziehen.

Das 2017 erbaute La Vela Khao Lak ist eine deutliche Ergänzung zu Khao Lak und eine kluge Wahl für Reisende. Das Hotel liegt nur 2 km vom Stadtzentrum entfernt und bietet eine gute Lage, um die Attraktionen und Aktivitäten der Stadt zu genießen. Dank seiner günstigen Lage bietet das Hotel einfachen Zugang zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Im La Vela Khao Lak wird alles getan, damit sich die Gäste wohl fühlen. Dazu bietet das Hotel den besten Service und die besten Annehmlichkeiten. Während ihres Aufenthalts in diesem wunderbaren Anwesen können die Gäste kostenloses WLAN in allen Zimmern, 24-Stunden-Sicherheitsdienst, Minimarkt, tägliche Zimmerreinigung und 24-Stunden-Rezeption genießen. 181 Zimmer verteilen sich auf 4 Etagen und bieten ein warmes und angenehmes Zuhause auf Zeit. Einige Zimmer verfügen über moderne Annehmlichkeiten wie Flachbild Fernseher, Kleiderständer, Gratis Instantkaffee, Gratis Tee, Gratis Willkommensgetränk. Das hoteleigene Fitnesscenter, Sauna, Außenpool, Spa und Massage sind ideale Orte zum Entspannen und Erholen nach einem anstrengenden Tag. Das La Vela Khao Lak ist ideal für Reisende, die eine charmante, komfortable und bequeme Unterkunft in Khao Lak suchen.

Ausstattung / Ausstattung SPA - Spa Qaqula

RESTAURANT - Spices Restaurant

CAFE & LIBRARY - Cotton Cafe & Library

BEACH CLUB - Kokulo Beach Club

KID'S CLUB - Petit Captain

BAR - Miner's Bar

SWIMMING POOL

FITNESS

ALLE SANDBOX-HOTELS ANZEIGEN Durchsuchen Sie alle 190+ SANDBOX-Hotels