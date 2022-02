Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Das La Flora Resort & Spa Khao Lak genießt eine günstige Lage in der Gegend von Stränden und Restaurants von Khao Lak und ist ideal, um einen anstrengenden Tag auszuschalten. Das Stadtzentrum ist nur 8 km entfernt und der Flughafen ist in 90 Minuten zu erreichen. Dank seiner günstigen Lage bietet das Hotel einfachen Zugang zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Im La Flora Resort & Spa Khao Lak sorgen der exzellente Service und die hervorragenden Einrichtungen für einen unvergesslichen Aufenthalt. Kostenloses WLAN in allen Zimmern, 24-Stunden-Rezeption, Gepäckaufbewahrung, WLAN in öffentlichen Bereichen, Parkplätze sind nur einige der vielen Einrichtungen, die das La Flora Resort & Spa Khao Lak von anderen Hotels in der Stadt abheben. Darüber hinaus verfügen alle Gästezimmer über eine Reihe von Annehmlichkeiten. Viele Zimmer bieten sogar Fernseher LCD/Plasma, kabelloser Internetzugang, kabelloser Internetzugang (kostenlos), Klimaanlage, Weckdienst, um den anspruchsvollsten Gast zufrieden zu stellen. Den ganzen Tag über können Sie die entspannende Atmosphäre des Whirlpools, des Privatstrands, des Fitnesscenters, der Sauna und des Außenpools genießen. Das La Flora Resort & Spa Khao Lak ist eine gute Wahl für Reisende nach Khao Lak, da es jedes Mal einen entspannten und stressfreien Aufenthalt bietet.

Ausstattung / Ausstattung RESTAURANT - Sire Beachfront Restaurant

SPA - Floranica Spa

BAR - Breeze Bar

POOL BAR

KID'S CLUB

FITNESS

LIBRARY

