2017年に建てられたLaVela Khao Lakは、Khao Lakへの明確な追加であり、旅行者にとって賢い選択です。市内中心部からわずか2kmの場所にあり、町のアトラクションやアクティビティを楽しむのに最適な場所にあります。便利なロケーションにあるこのホテルは、市内の必見の目的地に簡単にアクセスできます。 La Vela Khao Lakでは、ゲストが快適に過ごせるようにあらゆる努力を払っています。そのために、ホテルは最高のサービスとアメニティを提供しています。この素晴らしい宿泊施設に滞在中は、全室で無料Wi-Fi、24時間セキュリティ、コンビニエンスストア、毎日のハウスキーピング、24時間対応のフロントデスクを利用できます。 4フロアに広がる181室の客室は、家から離れた温かく快適な家を提供します。一部の客室には、テレビ液晶/プラズマスクリーン、ハンガー、無料のインスタントコーヒー、無料のお茶、無料のウェルカムドリンクなどのモダンな快適さが備わっています。ホテルのフィットネスセンター、サウナ、屋外プール、スパ、マッサージは、忙しい一日の後にリラックスしてくつろぐのに理想的な場所です。 La Vela Khao Lakは、カオラックの魅力、快適さ、便利さを求める旅行者にとって理想的な滞在場所です。

アメニティ/機能 SPA - Spa Qaqula

RESTAURANT - Spices Restaurant

CAFE & LIBRARY - Cotton Cafe & Library

BEACH CLUB - Kokulo Beach Club

KID'S CLUB - Petit Captain

BAR - Miner's Bar

SWIMMING POOL

FITNESS

