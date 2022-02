Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ กมลายา เกาะสมุย อยู่ในลำดับความสำคัญ และ กมลายา เกาะสมุย จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

ที่ กมลายา เกาะสมุย เวลเนส แซงชัวรี แอนด์ โฮลิสติก สปา รีสอร์ท ที่ได้รับรางวัลของประเทศไทย คุณจะได้สัมผัสประสบการณ์วันหยุดที่ดีต่อสุขภาพ โปรแกรมสุขภาพของเราเสนอวิธีแก้ปัญหาสำหรับการดีท็อกซ์ ความเครียด และความเหนื่อยหน่าย วิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี และโยคะ หากคุณกำลังมองหาประสบการณ์ด้านสุขภาพที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ทีมนักธรรมชาติบำบัดระดับนานาชาติของเราสามารถทำงานร่วมกับคุณเพื่อสร้างโปรแกรมสุขภาพของคุณเองจากการแพทย์แบบองค์รวม สปา และการบำบัดบำบัดที่หลากหลายของเรา ตั้งอยู่บริเวณถ้ำของพระภิกษุที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่สำหรับการทำสมาธิและพักผ่อนทางจิตวิญญาณ แก่นแท้ของกมลายาถูกแสดงออกมาในชื่อ 'โลตัส (กม.) อาณาเขต (อาลยา)' ซึ่งเป็นสัญลักษณ์โบราณสำหรับการเติบโตและการเผยแผ่ของจิตวิญญาณมนุษย์ .

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ 24 hour front desk

gym

Free parking

Garden

Luggage storage

Multi-lingual staff

No pets allowed

Outdoor swimming pool

Restaurant

Room service

Spa treatments

Wake-up service

แสดงโรงแรมแซนด์บ็อกซ์ทั้งหมด ค้นหาจากโรงแรม SANDBOX ทั้งหมด 190 แห่ง

คะแนน 0.0 /5 ไม่ได้จัดประเภท ขึ้นอยู่กับ 0 บทวิจารณ์ คะแนน 0 ยอดเยี่ยม 0 ดีมาก 0 เฉลี่ย 0 แย่ 0 แย่มาก กมลายา เกาะสมุย ทางโรงแรมและผู้ชมของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณจะแสดงความคิดเห็นโดยละเอียด ออกความคิดเห็นสำหรับ กมลายา เกาะสมุย ดูความคิดเห็นทั้งหมด หากคุณเป็นแขกของทางโรงแรมและผู้ชมของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณจะแสดงความคิดเห็นโดยละเอียด