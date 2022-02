Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

预约请求,把你放在直接联系与卡马拉雅苏梅岛以优先方式,以及卡马拉雅苏梅岛从你会直接收取货款。

在泰国屡获殊荣的健康圣地和整体水疗度假村 Kamalaya Koh Samui,您可以体验一个充实生活的健康假期。我们的健康计划为排毒、压力和倦怠、健康的生活方式和瑜伽提供解决方案。如果您正在寻找更加个性化的健康体验,我们的国际自然疗法团队可以与您合作,从我们广泛的整体医学、水疗和康复疗法中制定您自己的健康计划。 Kamalaya 以僧人洞穴为中心,该洞穴曾是佛教僧侣的冥想和精神静修场所,其名称表达了 Kamalaya 的本质,“莲花(kamal)境界(alaya)”,这是人类精神成长和展开的古老象征.

便利设施/功能 24 hour front desk

gym

Free parking

Garden

Luggage storage

Multi-lingual staff

No pets allowed

Outdoor swimming pool

Restaurant

Room service

Spa treatments

Wake-up service

