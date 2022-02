Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

À Kamalaya Koh Samui, le sanctuaire de bien-être et le complexe spa holistique primé de Thaïlande, vous pourrez vivre des vacances saines et enrichissantes. Nos programmes de bien-être offrent des solutions pour la désintoxication, le stress et l'épuisement professionnel, un mode de vie sain et le yoga. Si vous recherchez une expérience de bien-être plus personnalisée, notre équipe de naturopathes internationaux peut travailler avec vous pour créer votre propre programme de santé à partir de notre vaste gamme de thérapies de médecine holistique, de spa et de guérison. Centré autour d'une grotte de moine qui servait autrefois aux moines bouddhistes de lieu de méditation et de retraite spirituelle, l'essence de Kamalaya est exprimée dans son nom, "Lotus (kamal) Realm (alaya)", un ancien symbole de la croissance et du développement de l'esprit humain .

Commodités / caractéristiques 24 hour front desk

gym

Free parking

Garden

Luggage storage

Multi-lingual staff

No pets allowed

Outdoor swimming pool

Restaurant

Room service

Spa treatments

Wake-up service

