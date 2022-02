Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

В Kamalaya Koh Samui, отмеченном наградами оздоровительном курорте Таиланда и холистическом спа-курорте, вы можете насладиться здоровым отдыхом, обогащающим жизнь. Наши оздоровительные программы предлагают решения для детокса, стресса и выгорания, здорового образа жизни и йоги. Если вы ищете более индивидуальный оздоровительный опыт, наша команда международных натуропатов может работать с вами, чтобы создать вашу собственную оздоровительную программу из нашего обширного спектра холистической медицины, спа-процедур и лечебной терапии. Сущность Камалаи, сосредоточенная вокруг пещеры монаха, которая когда-то служила буддийским монахам местом для медитации и духовного уединения, выражена в ее названии, `` Царство лотоса (камал) (алая) '', древний символ роста и развития человеческого духа. .

Удобства / Особенности 24 hour front desk

gym

Free parking

Garden

Luggage storage

Multi-lingual staff

No pets allowed

Outdoor swimming pool

Restaurant

Room service

Spa treatments

Wake-up service

