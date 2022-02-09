SAMUI TEST & GO

Камалая Самуи - Samui Sandbox Hotel

Samui
8
оценка с
3
Обновление February 9, 2022
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В Kamalaya Koh Samui, отмеченном наградами оздоровительном курорте Таиланда и холистическом спа-курорте, вы можете насладиться здоровым отдыхом, обогащающим жизнь. Наши оздоровительные программы предлагают решения для детокса, стресса и выгорания, здорового образа жизни и йоги. Если вы ищете более индивидуальный оздоровительный опыт, наша команда международных натуропатов может работать с вами, чтобы создать вашу собственную оздоровительную программу из нашего обширного спектра холистической медицины, спа-процедур и лечебной терапии. Сущность Камалаи, сосредоточенная вокруг пещеры монаха, которая когда-то служила буддийским монахам местом для медитации и духовного уединения, выражена в ее названии, `` Царство лотоса (камал) (алая) '', древний символ роста и развития человеческого духа. .

Удобства / Особенности

  • 24 hour front desk
  • gym
  • Free parking
  • Garden
  • Luggage storage
  • Multi-lingual staff
  • No pets allowed
  • Outdoor swimming pool
  • Restaurant
  • Room service
  • Spa treatments
  • Wake-up service
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Адрес / Карта

102/9 Moo 3, Laem Set Road, Na-Muang, Koh Samui, Suratthani, Thailand, Koh Samui, Hua Thanon, Koh Samui, Thailand, 84140

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