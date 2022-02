Please remember that you must meet all the 추가 covid 입국 요건, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

태국의 수상 경력에 빛나는 웰니스 생츄어리 및 홀리스틱 스파 리조트인 Kamalaya Koh Samui에서 삶을 풍요롭게 하는 건강한 휴가를 경험할 수 있습니다. 당사의 웰빙 프로그램은 해독, 스트레스 및 번아웃, 건강한 생활 방식 및 요가를 위한 솔루션을 제공합니다. 보다 개인화된 웰니스 경험을 원하신다면, 저희 국제 자연요법사 팀이 저희의 광범위한 전체론적 의학, 스파 및 치유 요법으로 자신만의 건강 프로그램을 만들 수 있도록 도와드릴 수 있습니다. 한때 불교 승려들이 명상과 영적 은신처로 사용했던 승려의 동굴을 중심으로 인간 정신의 성장과 전개를 상징하는 고대 상징인 '연꽃(kamal) 영역(alaya)'이라는 이름에 카말라야의 본질이 표현되어 있습니다. .

어메니티 / 특징 24 hour front desk

gym

Free parking

Garden

Luggage storage

Multi-lingual staff

No pets allowed

Outdoor swimming pool

Restaurant

Room service

Spa treatments

Wake-up service

