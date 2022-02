Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ โรงแรมเคป กูดู อยู่ในลำดับความสำคัญ และ โรงแรมเคป กูดู จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

โรงแรมเคป กูดู เป็นที่พักยอดนิยมสำหรับทั้งนักเดินทางเพื่อธุรกิจและนักท่องเที่ยว จากที่นี่ แขกสามารถเพลิดเพลินกับการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ในเมืองที่มีชีวิตชีวาได้อย่างง่ายดาย ด้วยทำเลที่สะดวกสบาย โรงแรมจึงสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องไปชมให้ได้ของเมืองได้อย่างง่ายดาย Cape & Kantary Hotels ขึ้นชื่อด้านการบริการที่มีคุณภาพและพนักงานที่เป็นมิตร และ Cape Kudu Hotel ตอบสนองความคาดหวัง ผู้เข้าพักจะเพลิดเพลินกับสิ่งอำนวยความสะดวกระดับท็อปคลาส เช่น รูมเซอร์วิส 24 ชั่วโมง, ระบบความปลอดภัย 24 ชั่วโมง, ฟรี Wi-Fi ทุกห้อง, แม่บ้านทำความสะอาดรายวัน, แผนกต้อนรับ 24 ชั่วโมง สัมผัสประสบการณ์สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพักคุณภาพสูงระหว่างการเข้าพักที่นี่ บางห้องมีโทรทัศน์จอแอลซีดี/จอพลาสม่า ฟรีกาแฟสำเร็จรูป ชาฟรี เครื่องดื่มต้อนรับฟรี ผ้าปูที่นอน เพื่อช่วยให้ผู้เข้าพักเติมพลังหลังจากวันที่ยาวนาน การดำน้ำตื้น, สระว่ายน้ำกลางแจ้ง, บริการนวด, กีฬาทางน้ำ (ไม่ใช้เครื่องยนต์) ของโรงแรมเป็นสถานที่พักผ่อนและผ่อนคลายหลังจากวันที่วุ่นวาย หากคุณกำลังมองหาที่พักที่สะดวกสบายในภูเก็ต ให้โรงแรมเคป กูดู เป็นเหมือนบ้านหลังที่สองของคุณ

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ Cape Kudu Hotel features

Spacious room and private pool villa (45-1,315 sq.m.)

Sun Bathing Terrace

Recreation facilities: Swimming Pool; Fitness Centre, Cape Spa, Reading room

Water sports facilities include: Paddle board, sea kayaking and snorkelling equipment

Full Covid-19 protection measures in place

Extra benefits include

7 Nights' stay, receive one complimentary cocktail sunset cruised

แสดงโรงแรมแซนด์บ็อกซ์ทั้งหมด ค้นหาจากโรงแรม SANDBOX ทั้งหมด 190 แห่ง