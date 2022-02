Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ ที่โรงแรมกมลา อยู่ในลำดับความสำคัญ และ ที่โรงแรมกมลา จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

แอท กมลา โฮเทล เป็นสถานที่พักอันลงตัวสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการดื่มด่ำกับสีสันของภูเก็ต จากที่นี่ แขกสามารถเพลิดเพลินกับการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ในเมืองที่มีชีวิตชีวาได้อย่างง่ายดาย ยิ่งไปกว่านั้น โรงแรมยังสะดวกต่อการเข้าถึงชายหาดและสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญมากมาย เช่น อนุสาวรีย์สึนามิ หาดกมลา และภูเก็ตแฟนตาซี โรงแรมกมลา มีบริการที่สมบูรณ์แบบและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอย่างครบครัน เพื่อคอยเติมความสดชื่นให้แก่ผู้เข้าพัก มีสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นยอดที่ได้รับการคัดสรร รวมทั้ง Wi-Fi ในพื้นที่ส่วนกลาง รูมเซอร์วิส และตู้นิรภัย ห้องพักทุกห้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่คัดสรรมาอย่างดีเพื่อความสะดวกสบายที่ไม่มีใครเทียบได้ เช่น เครื่องชงกาแฟ/ชา ระเบียง/ชานเรือน และโทรทัศน์จอแอลซีดี ทางโรงแรมมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายให้คุณทำระหว่างการเข้าพัก แอท กมลา โฮเทล เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับนักเดินทางที่แสวงหาเสน่ห์ ความสะดวกสบายในจังหวัดภูเก็ต

